Nos 111 anos do Rio Branco, presidente diz que SAF é o próximo passo

O Rio Branco completa 111 anos neste domingo (4). Em uma temporada marcada pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista com a conquista do título da A4, fora das quatro linhas a recuperação judicial foi aprovada e permitiu que o clube começasse a trabalhar nos próximos passos.

O presidente do Rio Branco, Claudio Bonaldo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma das possibilidades vindas com a recuperação judicial é a de transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Em entrevista ao LIBERAL, o presidente do Tigre, Claudio Bonaldo, explicou que essa será uma das próximas etapas da equipe de Americana e irá acontecer em breve.

Segundo o mandatário, a recuperação foi feita justamente para viabilizar essa transformação. “O clube hoje associativo pode pedir a recuperação e, automaticamente, vai se tornar SAF. Existem prazos, inclusive, e isso está na recuperação judicial. Nós vamos nos tornar SAF”, disse Bonaldo.

“As atas já estão aprovadas, tudo certinho. Não há nada indefinido quanto a isso. É mais sistema burocrático, questões documentais para transformar na SAF 100% Rio Branco ou uma SAF modulada com os acionistas. É o próximo passo agora”, completou o dirigente.

O presidente explica, ainda, que apareceram empresários interessados em investir no Rio Branco. Apesar disso, garante que a diretoria é cautelosa e não irá entrar em qualquer negócio. “Nós não estamos vendendo o Rio Branco”, afirmou.

“Tem de ser uma coisa muito boa para o Rio Branco. Se não for boa, não vai fazer. Não adianta uma pessoa chegar e falar que vai investir R$ 500 mil por mês ou R$ 2 milhões por ano na base. Nós temos de saber realmente de onde veio essa empresa, se tem realmente margem para crescimento”, explicou Bonaldo.

Base e Copa São Paulo

Desde 2018 sem disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o principal torneio de base do País, o Rio Branco tem como objetivo para o futuro retornar à competição, segundo o presidente.

Nesta semana, ele esteve na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) ao lado de seu irmão, Gilson Bonaldo, que é vice-presidente do clube, para um encontro com o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos.

Um dos assuntos abordados foi a participação do Tigre na Copinha de 2025. De acordo com Claudio, no entanto, o convite para disputar o torneio ainda é visto como improvável para a próxima edição.

“O Reinaldo deixou claro que as principais divisões vão ter, logicamente, as vagas. As principais são A1 e A2 e, se sobrar, haverá vaga para equipes da Série A3. Para deixar claro, hoje o Rio Branco tem que ser sede para jogar a Copa São Paulo”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso