No Sub-20, Tigre perde 4 pontos por punição e ainda é derrotado pela Ponte

O Rio Branco sofreu duas derrotas em dois dias no Campeonato Paulista Sub-20. Nesta quarta-feira (1º), o clube foi penalizado pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) com a perda de quatro pontos, por conta de uma suposta escalação irregular. Além disso, nesta quinta, a equipe perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta, em Itapira.

A irregularidade teria acontecido no dia 19 de agosto, em empate sem gols com o Brasilis, no estádio Décio Vitta, em Americana. Segundo a súmula, o volante Davi, que entrou em campo no segundo tempo, não constava na pré-súmula entregue pelo Tigre à FPF (Federação Paulista de Futebol).

Na noite desta quarta, a 3ª Comissão Disciplinar do TJD condenou o Tigre com a retirada de três pontos e também tirou o ponto obtido pela equipe no empate. O clube ainda recebeu uma multa de R$ 100.

Em entrevista a Gustavo Belofardi, locutor da Rádio Clube (AM 580), o técnico e gestor da categoria Sub-20, Raphael Pereira, prometeu recorrer da decisão.

“Vamos entrar com recurso e aguardar a definição final. Mas, por enquanto, ainda é cedo, não podemos afirmar isso [que houve a irregularidade], até porque o julgamento foi ontem à noite e nós vamos aguardar a resposta do nosso advogado”, disse.

Na classificação oficial da FPF, o Rio Branco já aparece sem esses quatro pontos. O time, agora, tem quatro pontos e ocupa a quinta colocação do Grupo 4. Antes da punição, estava em segundo.

Dentro de campo, a equipe ainda viu Matheus e Pedro balançarem as redes e darem a vitória para a Macaca nesta quinta, no estádio Coronel Francisco Vieira. O confronto valeu pela quinta rodada. Com o resultado, a Ponte chegou aos 11 pontos e se manteve na liderança da chave.

“Sabíamos que seria um jogo complicado aqui hoje. A Ponte Preta e o Rio Branco, com as campanhas que vêm fazendo, vêm demonstrando isso”, afirmou Raphael. O Tigre volta a jogar no próximo dia 9, às 15 horas, quando visita o Amparo.