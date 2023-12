No Palácio dos Bandeirantes, Chico assina convênio para construção de campo society no Mário Covas

Prefeito de Americana, Chico Sardelli, com o deputado estadual Dirceu Dalben, de Sumaré, e o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas - Foto: Divulgação_Secom

O Jardim Mário Covas, em Americana, terá um campo society. Nesta quinta-feira (21), o prefeito Chico Sardelli (PV) assinou um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a construção do espaço. O campo será instalado na Rua Francisco Carlos Maciel.

A assinatura da parceria foi feita no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Ao todo, o custo da obra é estimado em R$ 423.223,91. Deste montante, R$ 350 mil serão obtidos por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), com intermédio do vereador Marcos Caetano (PL).

Já o restante do valor, R$ 73.223,91, serão provenientes da prefeitura. De acordo com o município, a tramitação para viabilizar os recursos foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios. Na última semana, foi aberta uma licitação para outro campo society, na região da Praia Azul.

“Muito feliz em anunciar mais uma excelente novidade para o esporte americanense, desta vez para os moradores do Jardim Mário Covas. O bairro vai ganhar uma estrutura nova e de qualidade para a prática do futebol, a exemplo do que já foi feito em outras regiões”, disse Chico.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco