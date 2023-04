No dia do goleiro, Camisa 1 presenteia alunos com pares de luvas

Em comemoração ao dia do goleiro, celebrado nesta quarta-feira (26), a Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, realizou uma surpresa aos seus alunos, presenteando cada um com um par de luvas. A ação foi realizada na sede do projeto social, no bairro Chácara Machadinho, e contou com a participação de alunos, pais e patrocinadores.

A Camisa 1 é a primeira escola de goleiros do Brasil e dona do maior centro de treinamento para a posição da América Latina. Atualmente, 170 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos fazem parte do projeto. O idealizador do projeto, Vander Batistella, afirma que é importante mostrar aos alunos que se trata de um dia especial.

“Os nossos 170 alunos são a parte mais importante. É isso que nos move e faz a gente correr atrás, dar o melhor para eles e comemorar esse dia importante, para que eles saibam que é um dia especial, a posição de goleiro é especial. Hoje, os goleiros se tornaram protagonistas no futebol brasileiro e ter a primeira escola do Brasil me deixa feliz em saber que o sonho deu certo”, celebrou.

Um dos alunos com mais tempo de Camisa 1, Pedro dos Santos, de 15 anos, está na escola há seis anos. Ele ressaltou que o local é como um lar para os atletas e espera seguir debaixo das traves.

O idealizador do projeto, Vander Batistella – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (10)

“A Escola de Goleiros é minha segunda casa. Faz seis anos que eu treino aqui, então estou desde pequeno, e, se Deus quiser, isso aqui vai ser meu futuro também, porque a escola me ajudou muito a evoluir, tudo que eu sou hoje como pessoa e atleta é graças à escola”, disse.

Vander afirma que a procura pelas aulas aumentou após a Copa do Mundo do ano passado. Atualmente, todas as vagas estão preenchidas, mas os interessados podem comparecer à escola e entrar na lista de espera. As aulas acontecem de segunda, quarta e sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde.

Entre os apoiadores do projeto estão a Prefeitura de Americana e o Governo do Estado de São Paulo, este último colaborando através da Lei Paulista do Incentivo ao Esporte, que beneficia projetos esportivos por meio de empresas que destinam parte do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).