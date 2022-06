No Décio Vitta, Rio Branco enfrenta a Itapirense, líder do Grupo 4 da Bezinha

Equipe visitante é líder do grupo 4 da competição e uma vitória fazer o Tigre se aproximar ainda mais do topo

O Rio Branco recebe neste sábado a Itapirense, a partir das 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, em jogo válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

O time de Itapira é o líder do Grupo 4, com 17 pontos, quatro a mais que o Tigre, segundo colocado, com 13. Se vencer, o time de Americana vai a 16 e cola no adversário.

Técnico Betão Alcântara destacou a importância de mais uma vitória em casa para o Tigre – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Acredito que a equipe está muito bem preparada, a semana foi muito bem trabalhada, com os jogadores bastante empenhados, comprometidos. Os três pontos são fundamentais para a gente praticamente selar a nossa classificação”, disse o técnico Betão Alcântara.

Outro ponto destacado pelo treinador é o fator casa, já que o Tigre venceu todas as partidas que jogou em seus domínios. “Jogando dentro da nossa casa, perante nosso torcedor, a equipe tem 100% de aproveitamento e esperamos manter essa linha aí, para podermos fazer um grande jogo”, completou o comandante.

REFORÇO

Na tarde desta sexta-feira, a diretoria do Rio Branco anunciou a contratação do zagueiro Jemmes Bruno, de 22 anos, que antes do clube americanense estava defendendo as cores do Capivariano.