Natação Americana terá projeto social com 100 vagas

A Associação de Natação Americanense, que atua no esporte por meio da equipe Natação Americana, terá um braço social para integrar novos atletas. O projeto “Construindo Campeões” terá 100 vagas para crianças de 6 a 17 anos, com oportunidades voltadas preferencialmente para alunos da rede pública de ensino. As inscrições tiveram início nesta terça-feira (4).

A Prefeitura de Americana é uma das parceiras do projeto e o anúncio do projeto foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV), após reunião com a presença do vice-prefeito, Odir Demarchi (PL); do secretário de Esportes, Márcio Leal; e do presidente da Associação de Natação Americanense, Renato Sega. A iniciativa tem ainda patrocínio da Goodyear do Brasil

Projeto com parceria da Prefeitura de Americana foi anunciado após reunião no Paço Municipal – Foto: Secom / Divulgação

As aulas têm previsão para início em agosto, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, que foi cedido pela prefeitura. Elas acontecerão uma vez por semana, com horário a ser definido após o término do período de inscrições. Os participantes deverão estar matriculados no ensino fundamental ou médio.

Os alunos terão direito a uniforme completo, com camiseta, bermuda, maiô, óculos e touca, além de uma equipe multidisciplinar com 14 profissionais da Natação Americana. Para o presidente da associação, o projeto pode ser definido como um esporte educacional.

“A Associação tem como responsabilidade a preocupação com a iniciação de crianças na natação. Primeiro, pela promoção do bem-estar, da saúde e da prevenção ao afogamento. Depois, com a parte esportiva. Não tem como pensarmos em alto rendimento sem pensar em como essas crianças estão começando a nadar. Com esse projeto, estamos abrangendo todos os aspectos”, destacou Sega.

“Esse projeto vai abrir as portas dessa modalidade para muita gente, unindo saúde, cidadania, responsabilidade e espírito de superação. Quero parabenizar a Associação de Natação Americanense, a Goodyear e todos os envolvidos para esse projeto sair do papel”, disse Chico.

Aulas serão realizadas na piscina do Centro Cívico de Americana – Foto: Arquivo / Liberal

A ação tem também uma parceria com o Colégio Ilimit, que irá disponibilizar três bolsas de estudo gratuitas, incluindo uniforme e alimentação para três crianças. Os alunos serão escolhidos com base nas notas obtidas em sua escola pública e precisam ter frequência escolar acima de 90%.

O projeto foi viabilizado através da LIE (Lei de Incentivo ao Esporte), que permite que recursos de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos esportivos, e terá um custo de R$ 707,1 mil. O valor foi obtido com o apoio de seis empresas: Goodyear, Agro Palma, Águas Prata, Papirus, Tessere e Suzano.

As inscrições serão feitas através do endereço www.e-inscricao.com/natacaoamericana/social até o dia 31 deste mês. Os atletas selecionados vão precisar, em um segundo momento, apresentar documentos como RG e CPF, comprovante escolar e comprovante de residência.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.