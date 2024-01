Natação Americana tem técnico e atleta premiados pela temporada 2023

A Natação Americana finalizou a temporada de 2023 sendo premiada pelo bom desempenho. Na noite desta segunda-feira (8), o técnico Fabio Cremonez e o atleta Lucas Dé receberam os prêmios de Melhor Treinador e Melhor Nadador, respectivamente, da categoria Infantil.

O reconhecimento veio no Troféu Best Swimming, realizado de forma online pelo Swim Channel, veículo especializado na modalidade. Lucas Dé foi o único atleta de 13 anos entre os indicados ao prêmio infantil, enquanto os demais tinham 14.

Durante o ano, Lucas foi o destaque da Natação Americana. Ao todo, foram 38 medalhas de ouro faturadas, assim como sete recordes nacionais quebrados em sua categoria. Tudo isso em seu primeiro ano de infantil. Em 2023, inclusive, se tornou o primeiro atleta a conseguir nove medalhas em um Campeonato Brasileiro.

“Eu acho que é uma experiência muito boa, ainda mais depois de um ano de trabalho intenso. Ver isso como se fosse uma resposta de tudo é muito legal”, celebrou Lucas.

Em entrevista ao LIBERAL, o jornalista e ex-técnico de natação Alex Pussieldi, que também é apresentador do Troféu Best Swimming, destacou a temporada de Lucas Dé. “Acho que culminou em uma evolução muito expressiva que a gente já vinha acompanhando do petiz”, disse.

“Os desafios já são maiores, dá para notar que houve uma maturação também, ele cresceu bastante. Além disso, essa combinação com o grande programa que é a Natação Americana fez com que os resultados fossem espetaculares”, completou Coach Alex.

Comandante

Fabio Cremonez, por sua vez, conseguiu bons resultados à frente da Natação Americana. No Brasileiro Infantil de Verão, por exemplo, a equipe liderou o quadro de medalhas da competição, ficando à frente de adversários com mais atletas inscritos.

O destaque do time americanense, Lucas Dé, e o técnico Fabio Cremonez – Foto: Elieser Mota / Natação Americana

Além disso, Cremonez conquistou o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, em setembro, com a seleção brasileira. Na ocasião, o Brasil conquistou 109 medalhas e alcançou a maior marca já registrada em uma única edição do torneio.

Murilo Sartori

Por fim, outro americanense premiado foi Murilo Sartori. Cria da Natação Americana, o atleta de 21 anos venceu a categoria Melhor Revezamento do Brasil. A conquista veio na prova do 4x200m, na qual o País foi ouro e recordista nos Jogos Pan-Americanos. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco