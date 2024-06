Natação Americana tem surto de virose, mas fica em 3º no Brasileiro Infantil de Inverno

Dos 14 atletas da delegação, 12 contraíram o vírus; pódio no quadro de medalhas foi garantido com ouros de Lucas Dé e revezamento 4x200 m

A Natação Americana precisou escrever uma história de superação no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, disputado ao longo da última semana em Salvador (BA). Isso porque dos 14 atletas da delegação americanense, 12 contraíram virose durante a competição. Apesar disso, a equipe terminou em terceiro lugar no quadro de medalhas.

Ao todo, foram oito medalhas de ouro conquistadas, sendo que Lucas Dé dos Santos participou de todas – ele é um dos nadadores que apresentou o vírus ao longo da semana. Em provas individuais, faturou o primeiro lugar nos 50 m livre (24s39), 100 m livre (53s51), 200 m livre (1m58s10), 200 m medley (2m11s98), 400 m livre (4m07s31), 800 m livre (8m35s88) e 1500 m livre (16m33s26), pela categoria infantil 2.

Lucas Dé liderou Natação Americana no Brasileiro de Inverno – Foto: Elieser Mota

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro ouro garantido para Americana foi no revezamento 4×200 m. Com Dé, Pedro Henrique Dantas, Enrique Zulian e Lucca Corandim, todos com virose, a equipe finalizou a prova em 8m21s10, à frente de clubes como Corinthians (8m21s22), Flamengo (8m25s32) e Sesi (8m25s91).

“Estávamos com 14 atletas e dois treinadores. Dos atletas, 12 foram acometidos por virose ao longo da competição. Alguns conseguiram nadar, ou ficaram um ou dois dias off e conseguiram voltar, enquanto outros tiveram que abandonar a competição, então foi bem difícil. No 4×200 eles nadaram no sacrifício e conseguiram conquistar o ouro”, explicou o coordenador da Natação Americana, Fabio Cremonez.

Leia mais

Poderia ser melhor

Cremonez entende que o resultado final foi positivo por conta das circunstâncias do campeonato. No entanto, ressalta que o desempenho da equipe poderia ser ainda melhor caso todos os atletas estivessem à disposição, especialmente na classificação geral. Com 668,5 pontos, a Natação Americana ficou em sétimo lugar, sendo a quarta melhor equipe do Estado de São Paulo. Para essa classificação, a pontuação é maior conforme mais nadadores competem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Petiz nadando ‘em casa’

Neste final de semana, o Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, recebe o Campeonato Paulista Petiz de Inverno. A equipe da cidade terá 16 atletas, sendo nove do masculino e sete do feminino. O torneio será de sexta-feira (21) a domingo (23).

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle