Natação Americana sedia Paulista Petiz de Inverno neste fim de semana

A equipe Natação Americana compete em casa neste fim de semana. Desta sexta-feira (21) até domingo (23), o Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, recebe o Campeonato Paulista Petiz de Natação de Inverno. O torneio terá entrada gratuita ao público.

O time americanense entrará em ação com 16 atletas, sendo nove do masculino e sete do feminino. Além das disputas individuais, a equipe da casa irá competir em revezamentos. A competição contempla nadadores de 11 e 12 anos e receberá, ao todo, 483 atletas.

Piscina do Centro Cívico recebe Paulista Petiz de Natação de Inverno neste fim de semana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o coordenador da Natação Americana, Fabio Cremonez, competir no Centro Cívico tem uma importância para além do resultado esportivo. Ele acredita que essa é uma oportunidade para fortalecer a imagem do time dentro da própria cidade

“A expectativa é bem grande, é uma competição importante para a categoria petiz. Para a gente, sediar o campeonato é uma forma de despertar o interesse da sociedade, tanto do poder público quanto do poder privado, para divulgar e despertar o olhar para a natação, além da oportunidade dos nossos atletas competirem em casa”, disse ao LIBERAL.

Além da disputa nas águas, pais de alunos da Natação Americana serão responsáveis por uma barraca de alimentação, que venderá refeições, salgados e bebidas diversas. Toda a renda será revertida para a manutenção da equipe.

Surto de virose

Na última semana, 12 dos 14 atletas da categoria infantil que disputaram o Campeonato Brasileiro de Inverno, em Salvador, pegaram virose. De acordo com Cremonez, os nadadores estão se recuperando bem.

