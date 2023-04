Natação Americana se destaca no Torneio Sudeste Infantil e Juvenil

Equipe levou 37 medalhas e ficou em segundo lugar no quadro geral da disputa em São Caetano do Sul

A Natação Americana conquistou a segunda posição no quadro de medalhas do Torneio Sudeste Infantil e Juvenil – Troféu Assis Chateaubriand, que foi disputado em São Caetano do Sul, no fim de semana. Ao todo, foram conquistadas 37 medalhas, sendo 20 de ouro, 10 de prata e sete de bronze.

Natação Americana conseguiu 37 medalhas, sendo 20 de ouro, 10 de prata e sete de bronze – Foto: Natação Americana / Divulgação

O time americanense foi representado por 27 atletas. No ranking por categoria, os atletas do Infantil ficaram com a sexta colocação geral, enquanto o Juvenil ficou com a quinta. Na classificação entre os clubes, a Natação Americana ficou com o sexto lugar. “O saldo é positivo e os resultados servirão para nortear a continuidade do trabalho”, explica o técnico Fábio Cremonez.

O nadador Lucas Dé, que compete pela categoria Infantil, quebrou três recordes do campeonato. As marcas foram feitas nas provas de 100 m, 200 m e 400 m. “Gostei muito dos resultados e do campeonato. Sou grato a Deus, família e treinadores. Vou continuar me dedicando para conquistar resultados ainda mais expressivos”, disse o atleta.

Além de Lucas, Rafael Rocha, Anna Dian e Manuela Sega conquistaram bons índices técnicos, pontuação que serve como base para participar dos campeonatos paulistas e brasileiros. Outro destaque no Torneio Sudeste foi Lucca Albertini, campeão na prova de 1.500 metros.

“Essa competição foi muito importante para mim, ver que eu estou no caminho certo para o Troféu Brasil, que vai ter agora no meio do ano e é seletiva para o Mundial Júnior. Com esse resultado dos 100 m peito, vi que estou bem e no caminho certo”, disse Manuela Sega.