Natação Americana se destaca em competição no Espírito Santo

A Natação Americana disputou, no último fim de semana, o Campeonato Sudeste Mirim e Petiz, em Vitória (ES). Essa é a principal competição para as categorias de 8 a 12 anos. Ao todo, a cidade teve 20 representantes no torneio. Deste número, oito atletas estavam na categoria Mirim e 12 no Petiz.

Equipe Natação Americana teve 20 atletas na competição – Foto: Natação Americana / Divulgação

O desempenho do time americanense o colocou entre os melhores da competição. Na pontuação geral por equipes, a Natação Americana conquistou o 6º lugar. No quadro de medalhas, foi conquistado o segundo lugar geral, o que a credenciou a ser a melhor equipe do estado.

Dentre os atletas, o destaque maior foi para Lucas Dé dos Santos, que, além de seis vitórias individuais, quebrou três recordes brasileiros da categoria Petiz 2 (12 anos): 50m livre, 100m livre e 200m livre.

Além dele, Anna Dian conquistou quatro ouros e esteve em dois pódios; Ana Azanha ganhou um bronze e cinco pódios; Pedro Kieper esteve em cinco pódios; e Talyssa e Fernando Ballan estiveram em três pódios.

No revezamento misto, a equipe levou a prata com Anna Dian, Ana Azanha, Lucas Dé e Eduardo Sperandio.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.