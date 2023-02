Natação Americana recruta dez novos atletas para equipe de competições

Seletiva realizada no Centro Cívico, no último sábado, contou com a participação de 30 crianças

A equipe Natação Americana recrutou no último sábado (11) dez novos atletas para o seu time de competições. A seletiva, que ocorre semestralmente, foi realizada no Centro Cívico e contou com a participação de 30 crianças, entre meninos e meninas.

Estiveram na piscina do local nadadores nascidos entre 2012 e 2016. Para participar do processo, o interessado precisava já ter feito aula de natação, além de ter domínio dos nados crawl e costas.

As crianças aprovadas participarão dos treinos da equipe competitiva, que são realizados no próprio Centro Cívico no período da tarde. Para nascidos em 2015 e 2016, os treinamentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15h. Os atletas de 2012 a 2014 treinam às segundas, quartas e sextas, no mesmo horário.

Em dezembro, a Natação Americana disputou o Campeonato Paulista Petiz de Verão, Na ocasião, a equipe conquistou 14 medalhas, sendo oito de ouro, e terminou na 2ª posição do quadro geral de medalhas da competição.