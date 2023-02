Natação Americana realiza peneira em busca de novos atletas no sábado

A equipe Natação Americana promove neste sábado (11), no Centro Cívico, uma seletiva para recrutar novos atletas para integrar o time de competições. Podem participar da peneira meninos e meninas que nasceram entre 2012 e 2016 e as avaliações terão início às 10h30, com encerramento previsto para 12h30.

Atletas selecionados farão parte da equipe de competições – Foto: Natação Americana / Divulgação

Para participar da seletiva, que é promovida uma vez por semestre, a criança precisa já ter feito aulas de natação e saber nadar, além de dominar os nados crawl e costas. Os candidatos deverão comparecer ao local acompanhados de um responsável, portando RG, maiô ou sunga, touca e óculos.

Além de saber nadar, outro requisito que a criança precisa cumprir para ser aprovada é ter disponibilidade para participar de todas as sessões de treinamento da equipe, que acontecem no período da tarde. Não há a possibilidade de treinos de manhã.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os selecionados farão parte da equipe de competições da Natação Americana. Para os nadadores nascidos em 2015 e 2016, os treinamentos acontecem de segunda até sexta-feira, das 13h30 às 15h. Já para as crianças de 2012 a 2014, os treinos são de segunda, quarta e sexta, no mesmo horário.

Interessados podem obter mais informações através dos contatos disponibilizados pela equipe: o e-mail fabio.cremonez@hotmail.com e o telefone (19) 99468-3017, que pode ser contatado via WhatsApp.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.