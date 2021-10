Natação Americana fica em 1º no Torneio Regional Pré-Mirim a Petiz

26 out 2021 às 18:26 • Última atualização 27 out 2021 às 15:13

Equipe somou 13 ouros, sete a mais que o segundo colocado do quadro de medalhas, o Nosso Clube, de Limeira

A Natação Americana ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas do Torneio Regional Pré-Mirim a Petiz de Limeira, no último sábado (23). A equipe somou 13 ouros, sete a mais em relação ao segundo colocado Nosso Clube, que sediou o evento.

Equipe também faturou quatro pratas e quatro bronzes no evento realizado no sábado – Foto: Divulgação

Três atletas de Americana conquistaram três títulos cada. Um deles é Antonio Kieper de Barros, nos 100 (Mirim e Petiz) e 200 m peito (Petiz 2) e nos 800 m livre (Petiz 2).

Os outros dois são Anna Dian Guilherme e Lucas Dé dos Santos, que foram campeões nas mesmas distâncias: 100 (Mirim e Petiz), 200 (Mirim 2 e Petiz) e 400 m livre (Mirim 2 e Petiz) – a primeira no feminino e o segundo no masculino.

Otavio Henrique Viana venceu duas provas: os 50 m livre e 100 m costas (ambos na categoria Mirim e Petiz).

O grupo americanense ainda contou com as vitórias de Giovana Panuci Rubio, nos 200 m costas (Petiz 2), e Thalyssa Silva Pinheiro, nos 25 m costas (Pré-Mirim e Mirim). Além dos ouros, a equipe faturou quatro pratas e quatro bronzes.

A RPT (Região do Polo Têxtil) também esteve representada pelo Esporte Clube Barbarense, de Santa Bárbara d’Oeste.

Sexta colocada, a equipe conseguiu dois ouros, com Ana Beatriz Cheles Pizzolato, nos 25 m borboleta, e Olivia de Campos, nos 25 m peito, ambas no Pré-Mirim e Mirim. Também conquistou duas pratas e quatro bronzes.

Ao todo, houve 15 equipes participantes. O quatro de medalhas considera apenas os resultados absolutos, que, em determinadas provas, unem mais de uma categoria. Também há os resultados por categoria, que renderam um total de 20 ouros, 11 pratas e quatro bronzes para a Natação Americana.

Os demais medalhistas foram Lavinia Sacheto, Fernando Ponchio, Eduardo Matias, Raphaela Kawaguchi, Caio Nogueira, Fernando Stefanelli, Rian Ganime, Catarina Tancredi, Enrique Zulian, Matheus Rodrigues, Ana Caroline Azanha, Francisco Cuffi, Eduardo Sperandio e Davi Bankoff.

A equipe já tinha ficado em primeiro no Torneio Regional Mirim e Petiz realizado em Americana, em 25 de setembro.

O grupo tem apoio da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Supermercados Pague Menos, Danny Cosméticos, Construtora Sega, Sabor Salgados Artesanais, Ortoclínia e Odontoclinic Americana Ipiranga e Nova Odessa.