Natação Americana fecha temporada com três medalhas no Brasileiro Júnior

A temporada de 2023 chegou ao fim para a Natação Americana com três novas medalhas. Neste fim de semana, a equipe disputou o Troféu Julio de Lamare, também conhecido como Campeonato Brasileiro Interclubes Junior, encerrado no sábado (16), no Rio de Janeiro.

O destaque do time americanense ficou por conta de Vitor Sega, que conquistou duas medalhas de ouro. As vitórias foram na categoria Junior 2, nas provas de 200m livre (1m49s66) e 400m (3m52s28). Além dele, Luca Pelegrini faturou a prata nos 200m costas (2m08s09), na categoria Junior 1.

Vitor Sega no primeiro lugar do pódio; atleta foi o destaque da Natação Americana – Foto: Ricardo Sodré / SSPress / CBDA

Com as idas ao pódio dos dois atletas, a Natação Americana encerrou a competição em 9º lugar no quadro de medalhas. Além disso, Vitor Sega ficou em primeiro no ranking de índice técnico na Junior 2, com 850 pontos. Juntando as duas categorias, ele ficou na segunda colocação.

No quadro de medalhas, o título ficou com o Flamengo, que obteve 22 ouros e 55 medalhas no total. Em sequência aparece o Corinthians, com nove ouros e 24 ao todo; enquanto o Curitibano ficou na terceira posição, com sete ouros e 13 idas ao pódio.

No início deste mês, a equipe disputou o Campeonato Brasileiro Juvenil, em São José do Rio Preto, e conquistou nove medalhas. Assim como na competição desse último fim de semana, ficou em 9º lugar no quadro de medalhas.

Além disso, obteve bons resultados ao longo do ano. Em novembro, por exemplo, a Natação Americana liderou o quadro de medalhas do Campeonato Brasileiro Infantil, disputado em Recife. Ao todo, foram 15 medalhas, sendo oito de ouro – todas de Lucas Dé.

Destaque internacional

Para além das raias brasileiras, o time teve representantes se destacando internacionalmente neste ano. Em setembro, a seleção brasileira foi campeã do Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos com Fabio Cremonez, técnico da equipe americanense, sendo o treinador principal.

Na ocasião, a Natação Americana foi representada pelos atletas Rafael Rocha e Manuela Sega, que somaram oito medalhas. Ambos quebraram recordes de campeonato ao longo da competição, realizada em Buenos Aires, na Argentina.