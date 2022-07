Natação Americana fecha Paulista Petiz de Inverno com 12 medalhas

No Brasileiro Juvenil de Inverno, no Rio de Janeiro, time encerrou a sua participação com 11 medalhas

A equipe Natação Americana encerrou no último domingo a disputa do Campeonato Paulista Petiz de Inverno com um total de 12 medalhas, liderando o quadro e fechando a disputa na quinta colocação geral pela pontuação. Já pelo Brasileiro Juvenil, no Rio de Janeiro, a equipe terminou sua participação com 11 medalhas.

O Paulista foi realizado em Americana, no Centro Cívico, e começou na última sexta-feira, com 386 atletas das categorias Petiz 1 e 2 (11 e 12 anos), de 32 equipes. A organização foi da Federação Aquática Paulista. A equipe do Sesi-SP venceu o torneio, com 22 medalhas e maior pontuação, apesar de apenas sete serem de ouro.

Equipe da Natação Americana no Campeonato Paulista Petiz de Inverno – Foto: Natação Americana / Divulgação

As medalhas da Natação Americana foram conquistadas, na Petiz 2, por Anna Dian, que levou quatro ouros (800 m livre, 400 m livre, 200 m livre e 100 m livre), Lucas Dé, também com quatro primeiros lugares (400 m livre, 200 m livre, 100 m livre e 50 m livre), além de Anna Caroline Azanha, que ganhou um bronze nos 400 m livre.

Na Petiz 1, as duas únicas medalhas foram Pedro Kieper, nos 100 m livre e nos 200 m livre. Por fim, o revezamento 4×50 m medley misto ficou com a prata, com os atletas Anna Dian, Lucas Dé, Ana Caroline Azanha e Lucca Corandim.

BRASILEIRO

No Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, realizado no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, na última semana, o time americanense fechou sua participação com 11 medalhas, sendo três ouros, três pratas e cinco bronzes.

Time que defendeu a Natação Americana no Brasileiro Juvenil de Inverno – Foto: Natação Americana / Divulgação

O destaque do time, que terminou no 9º lugar do País na pontuação geral e foi a 4ª melhor equipe na pontuação da categoria Juvenil 1, foi a nadadora Manuela Sega, eleita a segunda atleta mais eficiente (Juvenil 1 feminino).

Manuela, inclusive, é a dona dos três ouros da Natação Americana na competição, tendo vencido os 200 m livre, os 100 m peito e os 100 m livre, além de ter ficado com a prata nos 50 m livre e nos 200 m peito. Ela também teve um bronze, nos 800 m livre.

Além dela, Thays Lira conquistou dois bronzes (200 m livre e 400 m livre), Isabela Piragine teve uma prata e um bronze (100 m costas e 200 m costas, respectivamente) e, por fim, Lucas Pelegrini ganhou um bronze nos 200 m costas.

