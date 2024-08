Natação Americana encerra primeiro ano de projeto social e mira empresas parceiras para 2025

A Natação Americana realizou no último sábado (3) a cerimônia de encerramento do primeiro ano do projeto social Construindo Campeões, que leva a modalidade para crianças de escolas públicas. Ao todo, 80 alunos de seis a 18 anos receberam o certificado de conclusão de curso no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O projeto tem o intuito de promover a iniciação de crianças na natação, além de prevenir afogamentos e incentivar a prática esportiva. Para ser renovado para o segundo ano, a Natação Americana busca empresas parceiras para a obtenção de recursos via LIE (Lei de Incentivo ao Esporte).

Projeto Construindo Campeões, da Natação Americana, busca empresas parceiras para 2025 – Foto: Divulgação

“Esse projeto é bem importante para a gente, porque é um braço do principal objetivo nosso, que é a natação competitiva. Ele tem como finalidade atender as crianças de escolas públicas, diminuir o índice de afogamento de crianças e adolescentes, assim como contribuir para a formação de novos atletas que futuramente possam até ingressar nas equipes competitivas”, disse o coordenador da equipe, Fabio Cremonez.

“É um projeto que estamos olhando com muito carinho. A gente tende a retornar no próximo ano para atender mais crianças. Estamos trabalhando na captação, a gente precisa de empresas parceiras através do Imposto de Renda. A ideia é terminar a captação até o final do ano, para iniciar o projeto no início do próximo ano”, completou.

Como apoiar

Para colaborar com o projeto, empresas optantes pelo lucro real ou pessoas físicas que recolhem o Imposto de Renda podem destinar parte do tributo a projetos sociais. Interessados podem entrar em contato pelo e-mail natacaoamericanaprojetos@gmail.com.

Uma das participantes do projeto foi a empresa Suzano. “Nós acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e o projeto Construindo Campeões está conectado a esse nosso direcionador”, comentou o coordenador de relacionamento social da empresa, Adriano Martins.

