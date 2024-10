Natação Americana encerra Festival Pré-Mirim e Mirim em 2º no quadro de medalhas

Delegação das categorias Pré-mirim e Mirim - Foto: Divulgação

A Natação Americana encerrou o Festival CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) Sudeste Pré-Mirim e Mirim com o segundo lugar no quadro de medalhas. O torneio foi disputado em Vitória, no Espírito Santo, na quinta (17) e nesta sexta-feira (18). Ao todo, foram 13 idas ao pódio no torneio.

O time americanense ainda fechou a competição com a quinta melhor pontuação geral. Para alcançar o bom desempenho, entretanto, a equipe precisou superar um imprevisto: o voo da delegação, que estava previsto para terça-feira, foi cancelado. Isso quase fez com que a participação no campeonato fosse não acontecesse.

De acordo com a técnica Mariana Cremonez “foi um campeonato de muita superação”. Caso o voo não fosse realizado na data, a equipe perderia um dia de competição. “Conseguimos remanejar com voos que saíam de madrugada, aí eles chegaram 3h para já acordar às 6h para competir”, explicou.

Pódios

O time obteve sete medalhas de ouro, três de prata e outras três de bronze. O grande destaque ficou por conta de Antonio Pompermayer, que faturou três ouros e um bronze em provas individuais. Além disso, ele teve a melhor pontuação do torneio entre os meninos.

A Natação Americana ainda subiu ao lugar mais alto do pódio com Davi Spagnol, Gustavo Ponchio, Arthur Moreira Nadai e com o revezamento 4×50 m livre da categoria Pré-mirim. As pratas foram de Matheus Giroldo e Davi Spagnol, enquanto os revezamentos 4×50 m livre das categorias Mirim 1 e Mirim 2 foram bronze.

“A galera mandou ver, eles nadaram muito, mesmo sabendo que atleta precisa descansar e que eles não dormiram direito, eles tiveram um bom desempenho e nadaram com bastante raça. Ficamos bem classificados tanto no quadro de medalhas quanto no geral”, completou Mariana.

Na pontuação de clubes, Americana terminou em quinto lugar, com 438,5 pontos, atrás de equipes como Fluminense e Flamengo. Nessa classificação, os times que levam mais atletas à competição têm vantagem, porque têm mais chances de pontuar.

Delegação Petiz da Natação Americana para torneio em Vitória-ES – Foto: Divulgação

Petiz

Também em Vitória, a Natação Americana disputa o Festival CBDA Sudeste Petiz, que será encerrado neste sábado (19). Até o início da noite desta sexta-feira, a equipe somava cinco medalhas, sendo duas de ouro e três de prata.