Natação Americana encerra Brasileiro Juvenil de Inverno com três medalhas

A equipe Natação Americana encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno com três medalhas conquistadas. A competição foi disputada durante a última semana, no Recife (PE), e contou com 645 atletas participantes.

Rafael Rocha faturou duas medalhas individuais e uma em equipe, pela Natação Americana – Foto: Elieser Mota

O time americanense teve 13 atletas em ação, sendo Rafael Rocha o principal destaque. O nadador da categoria juvenil 2 faturou a prata nos 100 m borboleta, com tempo de 56s76, assim como nos 50 m livre, finalizando em 23s78.

Rafael ainda foi à água no revezamento 4×200 m livre, que ficou com a medalha de bronze ao terminar a prova em 7m50s70. Além de Rafael, a equipe contou com João Guilherme Bodemeier, Mateus Prado e Vinícius Micali, por fim.

“Foi um balanço super positivo, a equipe ficou em 11º no geral. Tivemos duas medalhas de prata com o Rafael Rocha e uma de bronze no revezamento 4×200. Tivemos inúmeras finais A e B, foi bem bacana para fechar a categoria juvenil neste semestre”, disse o coordenador da Natação Americana, Fabio Cremonez.

A partir desta terça-feira (2), a categoria juvenil disputa o Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno, também em Recife. A delegação americanense tem oito atletas, que vão competir até sábado (6).

