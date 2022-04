Natação Americana embarca para a disputa do Troféu Brasil

A equipe Natação Americana embarca neste sábado para o Rio de Janeiro, onde disputa a partir desta segunda-feira o Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu Brasil de Natação, principal competição do calendário nacional da modalidade. A competição acontece no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca.

Murilo Sartori é um dos representantes do time americanense – Foto: Arquivo pessoal

O time que será comandado pelo técnico Fabio Cremonez será representado pelos nadadores Murilo Sartori, de 19 anos, que compete nos 200 e 100 m livre; Manuela Ballan Sega, de 14 anos, que disputa os 50, 100 e 200 m peito, além dos 50 e 200 m livre; Vitor Ballan Sega, 17, que nada os 50, 100, 200 e 400 m livre; e, por fim, Matteo Vissotto, 17, que está confirmado nos 100 e 200 m costas, além dos 50, 100 e 400 m livre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Todas as provas da competição terão as disputas das eliminatórias de manhã, a partir das 9h30, e as finais no início da noite, a partir das 18h30. A disputa nas piscinas cariocas vai até o próximo sábado, dia 9.

Segundo a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), a competição vai reunir neste ano 364 atletas de 48 clubes de todo o País. Dos 27 nadadores que disputaram as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, no ano passado, 23 estarão no Troféu Brasil, entre eles o próprio Murilo Sartori; Fernando Scheffer, medalhista de bronze nos 200 m; e Ana Marcela Cunha, que ganhou o ouro na maratona aquática.