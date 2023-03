Natação Americana disputa primeira competição do ano neste sábado

A Natação Americana inicia seu calendário de disputas em 2023 neste sábado (11), com a participação no 1º Torneio Regional Petiz/Sênior, em Rio Claro. A competição é organizada pela FAP (Federação Aquática Paulista) e contará com 47 atletas da equipe americanense.

Técnico Fábio Cremonez destacou a importância da competição deste final de semana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Entre os representantes do time no campeonato, que é encarado como preparatório, estão os irmãos Vitor e Manuela Ballan Sega, Isabela Piragine, Lucas Pelegrini, Matteo Vissotto e Thays Lira. Os seis, inclusive, são os nomes que deverão estar disputando o Troféu Brasil, no fim de maio. O torneio é considerado o mais importante do calendário brasileiro.

O técnico da equipe, Fábio Cremonez, acredita que a competição servirá para ter um parâmetro da preparação feita neste início de ano. “O torneio é um regional, a primeira competição do ano e será importante para analisar o período de quase dois meses de treinos”.

Ao todo, 1380 nadadores foram inscritos no Torneio Regional, que terá a primeira prova iniciada às 7h50, com a última prevista para 21h14.