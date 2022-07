Natação Americana consegue mais quatro pódios no Rio de Janeiro

A equipe Natação Americana teve mais um dia de bons resultados na disputa do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, que está sendo realizado no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

O destaque mais uma vez foi Manuela Sega, que ficou em primeiro lugar e levou o ouro nos 100 m livre, na categoria Juvenil 1. Ela também ganhou um bronze nos 800 m livre da mesma categoria, prova esta que também contou com um 6º lugar de outra atleta do time americanense: Thays Lira.

Manuela Sega conquistou mais um ouro – Foto: Natação Americana / Divulgação

As outras medalhas da equipe foram de Lucas Pelegrini, que ficou com o bronze na disputa dos 200 m costas, na categoria Juvenil 2, e de Isabela Piragine, que também terminou em terceiro nos 200 m costas, na Juvenil 1.

Para completar, o time do revezamento 4×100 m livre, formado pelos nadadores Evandro Bueno, Luan de Oliveira, João Guedes e Lucas Pelegrini, terminou na décima posição na classificação final da prova.

Neste sábado competem Manuela Sega (50 m livre e 200 m peito), Luan de Oliveira (50 m livre), Evandro Bueno (50 m livre) e Thays Lira (50 m livre).

A equipe Natação Americana tem os patrocínios da Unimed Santa Bárbara d’Oeste / Americana, Modena Private, Ortoclinic, Construtora Sega, Téssere Industrial, Primícia, Danny Cosméticos, Magam, MMH, Mais Sabor Salgados, Villa Conceição Buffet, MHO e Limonada Brasil.