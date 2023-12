Natação Americana conquista nove medalhas em Brasileiro Juvenil

Principal destaque foi Manuela Sega, que subiu ao pódio em cinco oportunidades - Foto: Elieser Mota

A equipe Natação Americana finalizou o Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão com nove medalhas conquistadas. O torneio foi disputado em São José do Rio Preto e terminou no último sábado (9). Do time americanense, o principal destaque foi Manuela Sega, que subiu ao pódio em cinco oportunidades.

Ao todo, 14 atletas estiveram na competição representando a equipe, que terminou em 9º lugar no quadro de medalhas – empatada com Curitibano e Praia Clube. Foram dois ouros, quatro pratas e três bronzes conquistados. Os dois primeiros lugares foram de Manuela (100m peito) e Thays Lira (200m borboleta).

Manuela finalizou sua prova com 1m11s37, enquanto Thays foi medalhista com 2m21s76. Além do ouro, Manuela foi prata nos 200m livre (2m06s70) e 100m livre (58s93), assim como bronze nos 200m peito (2m40s03) e 50m livre (27s30).

A Natação Americana ainda subiu ao pódio com Rafael Rocha, que conquistou a prata nos 100m livre (53s05) e 50m livre (24s24). Por fim, Isabela Piragine foi bronze nos 100m costas (1m08s75). O técnico da equipe, Fabio Cremonez, celebrou os resultados.

“Foi bem bacana a participação do Brasileiro, com 14 atletas”, disse ao LIBERAL. “Competição que encerrou a temporada da equipe juvenil. Bem positiva, ficando entre as top-9 do Brasil”, completou.

Os três primeiros times no quadro de medalhas foram Sesi-SP, com 41 e 16 ouros; Flamengo, com 31 e oito ouros; assim como o Pinheiros, com 22 medalhas e oito ouros. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco