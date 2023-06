Natação Americana conquista dez medalhas em Paulista Petiz

A equipe Natação Americana conquistou dez medalhas no Campeonato Paulista Petiz de Inverno, o XXI Troféu Oswaldo Lopes Fiore. A competição foi disputada no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, em Americana, entre sexta-feira (23) e domingo (25).

Equipe Natação Americana teve 15 atletas na disputa – Foto: Natação Americana / Divulgação

A equipe foi representada por 15 atletas, sendo dez no masculino e cinco no feminino. Ao todo, foram 420 competidores, de 37 instituições. A Natação Americana teve, no geral, cinco medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

No quadro geral de medalhas, a equipe americanense ficou em terceiro lugar, devido ao número de ouros. À frente ficaram Sesi-SP, com 12 ouros e 35 pódios; e Paineiras, com sete ouros e 12 pódios.

No ranking baseado na pontuação geral, a Natação Americana terminou em sexto lugar, com 406 pontos. O topo da tabela ficou de novo com o Sesi-SP, com 1.603,50; seguido por ABDA (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos), com 1.020,50; enquanto o Corinthians/Hidroazul terminou com 643,50 e ficou em terceiro lugar.

“A competição foi bem positiva, tivemos resultados expressivos até mesmo nas categorias menores. Infelizmente não deu [cinco primeiros] geral, mas se for ver em números, 15 atletas é pouco para disputar e, mesmo assim, ficamos bem colocados. Achei bem positiva a competição, o pessoal nadou bem”, disse a treinadora da categoria, Mariana Cremonez.

