Natação Americana conquista 42 medalhas no Torneio Regional

A equipe Natação Americana conquistou 42 medalhas e foi a campeã do Torneio Regional de Natação, na cidade de Araras, no último final de semana, que contou com provas nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Petiz.

Ao todo, participaram da competição 313 nadadores, de 17 equipes. Na classificação geral da competição, logo atrás do time americanense veio o Sesi-SP, em segundo lugar, seguido do Nosso Clube, em terceiro.

Atletas da Natação Americana faturaram 42 medalhas em Araras – Foto: Natação Americana / Divulgação

Em relação às medalhas que o time de Americana conquistou, 23 são de ouro, dez de prata e nove de bronze.

Os destaques ficaram por conta de Fernando Ballan (da categoria Mirim 1), Arthur Corandim (Mirim 2), Thalyssa Pinheiro (Mirim 2), Anna Dian (Petiz 2) e Lucas Dé (Petiz 2), que disputaram três provas cada e ganharam o ouro em todas elas.

Também foram vencedores na competição Alice Positeli (Mirim 1) e Thiago Cricenti (Mirim 2), que levaram dois ouros cada, Eduardo Matias (Mirim 1), Pedro Kieper (Petiz 1), Enrique Zulian (Petiz 1) e Ana Azanha (Petiz 2), que ganharam uma vez cada um.

Após a disputa em Araras, a Natação Americana volta a competir no próximo sábado, no Torneio Regional de Natação das categorias Infantil, Juvenil, Júnior e Sênior, na cidade de Limeira.