Natação Americana conquista 14 medalhas no Paulista Petiz de Verão

Equipe foi representada por cinco atletas e recebeu oito medalhas de ouro, três de prata e outras três de bronze - Foto: Divulgação

A Natação Americana conquistou 14 medalhas no Campeonato Paulista Petiz de Natação de Verão, que foi realizado no último fim de semana em São Paulo. A equipe foi representada por cinco atletas e recebeu oito medalhas de ouro, três de prata e outras três de bronze.

A Natação Americana terminou em 2º lugar no quadro geral de medalhas da competição e em 5º lugar na Pontuação Geral. Dentre os atletas americanenses, o destaque ficou com Lucas Dé e Anna Dian, que conquistaram quatro medalhas de ouro cada. Além deles, Ana Caroline Azanha levou uma prata e dois bronzes, enquanto Mariane Souza foi prata uma vez. Todos eles competiram pela categoria petiz 2.

Nas provas em grupo, a Natação Americana foi prata no revezamento 4×50 metros livre feminino, competindo com Anna Dian, Mariane Souza, Eduarda Estrambek e Ana Azanha. No 4×50 metros medley misto, a equipe foi bronze com Anna Dian, Lucas Dé, Ana Azanha e Lucca Corandim. A categoria petiz abrange atletas de 11 e 12 anos. Participaram da competição 448 atletas de 35 equipes diferentes

Além da competição petiz, a equipe americanense disputou entre os dias 6 e 10 de dezembro o Campeonato Brasileiro Júnior de Natação de Verão, no Rio de Janeiro. A Natação Americana foi representada por Vitor Sega e Matteo Vissotto, que competiram na categoria Júnior 2, para atletas com 17 anos.

Vitor conseguiu terminar em 3º lugar nas provas de 200 e metros livre. Matteo, por sua vez, terminou na 11ª colocação nas três vezes em que foi à água. O campeonato foi disputado por 393 atletas, divididos em 85 equipes de todo o Brasil. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco