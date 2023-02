Natação Americana apresenta equipe de competições para 2023

A Natação Americana apresentou nesta sexta-feira os atletas que farão parte de sua equipe de competições para a temporada 2023. A cerimônia, realizada no salão de eventos da Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana), marcou o início do calendário esportivo do time, que se prepara para a disputa do Troféu Brasil.

As competições disputadas pela equipe terão início em março, com as categorias Infantil e Juvenil, para atletas de 13 a 18 anos, que serão encaradas como preparatórias para a temporada. A partir de maio, no entanto, começam os campeonatos considerados mais relevantes.

Elenco da Natação Americana para 2023 – Foto: Elieser Mota / Natação Americana

De acordo com o treinador da equipe, Fábio Cremonez, a Natação Americana participará do Troféu Brasil com seis atletas, entre eles os irmãos Vitor e Manuela Ballan Sega. A competição é considerada a mais importante do cenário brasileiro, já que é classificatória para outros torneios. A disputa será entre 30 de maio e 6 de junho.

“Agora no primeiro semestre vamos ter o Troféu Brasil e a gente vai participar com seis atletas. Essa é a principal competição do calendário nacional, tanto que é seletiva para Mundial Júnior, Mundial Absoluto e o Pan-Americano. Temos nomes como o Vitor Sega, que vai disputar para tentar vaga em seleção absoluta. Manuela Sega, Isabela Piragine, Thays Lira e Lucas Pelegrini são atletas que vão tentar a vaga em Mundial Júnior”, explicou Cremonez, que citou ainda o nadador Matteo Vissotto como integrante do time para a disputa.

Técnico Fábio Cremonez destacou o potencial de sua equipe – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O calendário prevê também a disputa do Sudeste Mirim Petiz, junto com os campeonatos brasileiros e estaduais de cada categoria. A equipe possui 75 atletas Pré-Mirim e Júnior, além de outros 30 na categoria Master.

No início de fevereiro, a Natação Americana promoveu uma peneira para selecionar novos atletas para equipe de competições. Dez novos nadadores se juntaram ao elenco e devem começar a disputar campeonatos em março, para que possam se adaptar de forma gradual ao time. Além deles, dois nadadores vieram de Jaboticabal e um de Santa Bárbara d’Oeste. *Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin