Natação Americana abre inscrições para peneira de nadadores nascidos entre 2013 e 2018

A equipe Natação Americana abriu inscrições para uma peneira de nadadores nascidos entre os anos de 2013 e 2018. A seletiva será no dia 10 de agosto, na piscina do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, das 11h às 12h.

O foco é encontrar novos atletas para a equipe competitiva, que disputa torneios da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e FAP (Federação Aquática Paulista). Os candidatos precisam já ter feito aulas de natação e ter o domínio dos nados crawl e costas.

Natação Americana busca nadadores nascidos entre 2013 e 2018 – Foto: Elieser Mota/Divulgação

Para a peneira deste semestre, as crianças selecionadas devem estudar no período da manhã, já que os treinos serão à tarde. Além disso, a equipe ressalta que os aprovados deverão participar de todas as sessões de treinamento.

Os treinos para os nadadores nascidos entre 2016 e 2018 acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 15h. Por outro lado, para os atletas de 2013 a 2015, os treinamentos acontecem de segunda a sexta, das 13h30 às 15h.

Interessados devem entrar em contato com o coordenador da Natação Americana, Fabio Cremonez, pelo e-mail fabio.cremonez@hotmail.com, ou pelo telefone (19) 99468-3017.

No dia da seletiva, os interessados devem ir ao Centro Cívico acompanhados de um responsável e RG em mãos. A vestimenta deve conter maiô ou sunga, touca e óculos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.