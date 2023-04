Narrador esportivo Jota Júnior é homenageado na Câmara de Santa Bárbara

Moção de aplausos de autoria do vereador Bachin Júnior foi entregue na sessão ordinária desta terça-feira

O jornalista e narrador esportivo Jota Júnior esteve na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste nesta terça-feira (25), durante sessão ordinária, para receber a moção de aplausos em reconhecimento aos mais de 50 anos de carreira, com destaque para a atuação em dez Copas do Mundo.

A autoria da moção é do vereador e também jornalista Bachin Júnior (MDB).

Narrador recebeu moção de aplausos nesta terça-feira – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

A carreira de Jota inclui atuação nas rádios Brasil e Luzes em Santa Bárbara d’Oeste, além de ter sido profissional do Grupo Globo, onde trabalhou durante 24 anos no canaç SporTV, em trajetória iniciada em março de 1999 e encerrada em janeiro deste ano.

Os vereadores reconheceram a importância de Jota para a cultura do esporte da cidade e afirmaram que sua trajetória serve de exemplo e inspiração para as novas gerações de jornalistas e narradores esportivos.

“Fiquei muito feliz com a homenagem. Agradeço ao amigo e irmão Bachin e também aos vereadores. Lembro da minha história com Santa Bárbara desde os meus 15 anos. Naquela época tinha uma rivalidade muito grande em Americana e Santa Bárbara d’Oeste e não era somente no futebol, mas hoje vejo que muita coisa mudou e para melhor”, disse o narrador.

Para Bachin, a moção de aplausos representa o sentimento de todos os barbarenses que conhecem e admiram Jota Júnior.

“Uma carreira que ultrapassa os 50 anos, alicerçada na ética e profissionalismo, e que por um período passou por veículos de comunicação aqui da cidade, merece esse reconhecimento. Jota é referência, sobretudo para àqueles que hoje buscam espaço no mercado de narradores”, destacou Bachin.