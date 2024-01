‘Não vamos jogar por jogar’, afirma Valmir Israel, técnico do Rio Branco

Valmir Israel avaliou como positiva a preparação da equipe - Foto: Rio Branco_Divulgação

O objetivo do Rio Branco para a temporada é o título do Campeonato Paulista Série A4. É o que afirmou o técnico da equipe, Valmir Israel, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (8), no estádio Décio Vitta. O Tigre está em fase final de preparação para a temporada, que terá estreia no dia 27, contra o Penapolense.

“Eu sempre falei que vim buscar o título. A briga de todos nós, dos jogadores, é única. Nós não vamos jogar por jogar, temos o primeiro objetivo de buscar a classificação, mas nós queremos ter o acesso e o título”, disse o comandante.

Valmir Israel avaliou como positiva a preparação da equipe até aqui, pregando tempo aos jogadores. Até o momento, foram dois jogos-treino disputados, com empate sem gols contra o São José e derrota por 1 a 0 para o Velo Clube.

“A gente costuma falar que o resultado pouco importa nesse período de preparação, até porque ainda estamos organizando as estratégias de jogo. Temos que ir aos poucos com os atletas, para que eles entendam gradativamente. Não conseguimos simplesmente pegar um apanhado de princípios e subprincípios e jogar para eles”, completou.

Experiência no elenco

Além disso, Valmir ressaltou a importância dos jogadores acima de 23 anos. O Rio Branco fechou com quatro “experientes”, sendo que o goleiro Eder (27) e o zagueiro Ricardo Nascimento (36) já foram anunciados. Além deles, o clube trouxe o volante Nicolas (29) e o atacante Batista (34), que ainda serão anunciados.

“Foi uma discussão muito grande para trazer as cinco peças acima da idade que fossem ser um espelho positivo. Acredito que acertamos nessas contratações, são jogadores de experiência e estão transmitindo isso no dia a dia”, finalizou. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco