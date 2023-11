Nadando ‘em casa’, americanense Lucas Dé bate dois recordes nacionais

O atleta Lucas Dé, da Natação Americana, foi o grande destaque do Campeonato Paulista Infantil de Natação de Verão, que aconteceu no último fim de semana, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, em Americana. O nadador quebrou dois recordes brasileiros da categoria Infantil 1.

Os feitos foram nas provas de 800 metros livre e no revezamento 4×50 m livre. Na individual, finalizou em 8m28s28, enquanto na prova em grupo fechou sua participação em 23s77. Além dos dois recordes, conquistou seis medalhas ao todo, sendo dono do melhor índice técnico da competição.

Lucas Dé foi o destaque da Natação Americana – Foto: Elieser Mota / Natação Americana

No total, Lucas Dé conquistou medalhas de ouro nos 100 m livre, 200 m livre, 400 m livre e 800 m livre. Em equipe, subiu ao lugar mais alto do pódio no revezamento 4x 50 m medley misto, enquanto no 4×50 metros masculino ele foi bronze.

Ao término da competição, a Natação Americana ficou em segundo lugar no quadro de medalhas, com nove ouros, duas pratas e quatro bronzes.

Além de Lucas Dé, também se destacou a nadadora Anna Dian, que conquistou cinco medalhas. Assim como seu companheiro de equipe, ela competiu pela categoria Infantil 1 e, ao seu lado, ganhou o ouro no revezamento 4×50 m medley misto.

Ainda em equipe, foi medalha de prata no revezamento 4×50 m medley feminino. Nas provas individuais, Anna Dian ficou em primeiro lugar nos 200 m livre, 400 m livre e 800 m livre. Além disso, ficou com o melhor índice técnico de sua categoria no feminino.

Demais atletas

Além de Lucas Dé e Anna Dian, as outras medalhas nos revezamentos foram com Pedro Henrique Dantas e Ana Azanha nos 4×50 m medley misto; Bianca Chechim, Mariane Souza e Ana Azanha, nos 4×50 m medley feminino; e Pedro Henrique Dantas, Victor Takara e Lucca Albertini nos 4×50 m masculino.

As demais medalhas da Natação Americana foram de Lucca Albertini (ouro nos 1500 m livre e prata nos 800 m livre), Victor Takara (ouro nos 200 m borboleta), Ana Azanha (bronze nos 400 m livre) e Mariane Souza (bronze nos 200 m livre).

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.