Iniciativa tem como objetivo fortalecer e homenagear a torcida do Tricolor, que enfrenta o Flamengo neste domingo

Dirigível foi visto sobre a Rodovia Anhanguera, no Jardim Brasil - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na véspera da final da Copa do Brasil, um dirigível do São Paulo Futebol Clube passou por Americana na manhã deste sábado (23). Ele foi visto sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), no Jardim Brasil.

Trata-se de uma ação feita pelo Tricolor como forma de colocar os torcedores no clima da decisão, que será neste domingo, às 16h, contra o Flamengo. O confronto acontece no estádio do Morumbi.

Segundo o clube, a iniciativa tem como objetivo fortalecer e homenagear a torcida, que lotará as arquibancadas no jogo, o segundo da final.

Na primeira partida, o São Paulo venceu por 1 a 0, no Maracanã. Agora, basta um empate para que o Tricolor levante a taça, que seria inédita em sua história.