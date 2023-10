Na segunda divisão, Unidos da Morada e Lírios City farão final do Gigantão

Ambas as equipes se classificaram após disputas de pênaltis; decisão será no domingo

Assim como na elite, a Segunda Divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, de Americana, tem seus finalistas definidos. Unidos da Morada e Lírios City se classificaram para a decisão, na noite de quarta-feira, após vitórias na cobrança de pênaltis diante do Grêmio Horizonte e Paysandu, respectivamente.

A final será no domingo, às 9 horas, no Centro Cívico. O duelo que abriu a noite de semifinal foi Unidos da Morada e Grêmio Horizonte. Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, a equipe do Morada do Sol venceu por 6 a 5 nas penalidades máximas.

A outra partida, entre Lírios e Paysandu, ficou empatada em 1 a 1 no tempo normal. Já nos pênaltis, Lírios venceu por 3 a 1. O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, destacou a força do campeonato.

“As duas semifinais foram equilibradas e isso mostra a força da Segunda Divisão. Parabéns às equipes pela campanha e que tenhamos mais um grande espetáculo”, disse. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves