Na reedição da última final, Zanaga derrota Cidade Jardim e avança no Gigantão

Equipe enfrentará o São Roque na semifinal; outro lado do chaveamento será definido no sábado

Equipe do Zanaga derrotou o Cidade Jardim por 2 a 1, em partida válida pelas quartas de final - Foto: Lucas Marturano

O Zanaga está classificado para a semifinal do Campeonato de Futebol Amador Gigantão. Na noite desta quarta-feira (20), no Centro Cívico, a equipe derrotou o Cidade Jardim por 2 a 1, em partida válida pelas quartas de final, e garantiu sua presença na próxima fase da competição, que ainda não tem data definida.

Diferentemente da final da competição em 2022, também vencida pelo Zanaga e que contou com briga generalizada ao fim do jogo, neste ano a partida prosseguiu sem problemas. Na semifinal, a equipe irá enfrentar o São Roque, que goleou o Guanabara por 4 a 1 na segunda-feira (19), também no Centro Cívico.

A outra semifinal será conhecida no sábado (23). Às 15h, Bruxela e River Plate se enfrentam no Unidos da Cordenonsi; no mesmo horário, no São Vito, Descubra e Unidos Mathiensen entram em campo para definir o outro semifinalista.

Segunda Divisão

A segundona do Gigantão também está na fase quartas de final, com todos os jogos agendados para domingo (24). Às 8h, entram em campo Unidos da Morada e Liverpool, no campo do Guarani, assim como Paysandu e Arsenal Novo Mundo, no Novo Mundo.

Mais tarde, às 10h, entram em campo Lírios City e Sporting ZNC, no Guarani, além de América II e Grêmio Horizonte, no Novo Mundo. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco