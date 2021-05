No Gold Morning, Murilo Sartori diz que ficha só deve cair em Tóquio

Classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o nadador americanense Murilo Sartori disse nesta sexta-feira (30), nos estúdios da FM Gold (94.7), que a ficha só deve cair por completo quando ele estiver no Japão, em julho.

O atleta visitou a sede do Grupo Liberal no período da manhã, quando participou ao vivo do programa Gold Morning.

Nadador de 18 anos visitou as instalações do Grupo Liberal na manhã desta sexta (30) – Foto: Divulgação

Murilo garantiu sua vaga nas Olimpíadas há dez dias, ao ficar em terceiro lugar nos 200 metros livre da Seletiva Brasileira, no Rio de Janeiro. Mas, naquele momento, ele ainda não tinha acreditado, de fato, no que havia acabado de fazer.

“Na terça-feira mesmo (20), que foi o dia que eu consegui na prova, acho que não caiu a ficha, mesmo depois de todas as mensagens que eu recebi de todo mundo”, declarou.

O americanense começou a se tocar somente no domingo passado, quando a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) promoveu um evento com os atletas classificados.

“Eu estava sentado ali ao lado dos caras que eu via há tantos anos na TV, que eu tinha como ídolo”, afirmou o nadador de 18 anos.

Murilo representa, atualmente, a equipe Natação Americana e realiza seus treinamentos na piscina do Centro Cívico, com o técnico Fabio Cremonez.