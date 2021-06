Murilo Sartori tem presença confirmada em competição na Itália

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o nadador americanense Murilo Sartori vai disputar, entre os dias 25 e 27 deste mês, o Torneio Internacional Settecolli, na Itália. Sua participação foi confirmada pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) nesta terça-feira (15).

Atleta de 19 anos garantiu sua classificação para os Jogos em abril – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A entidade convocou para a competição todos os atletas classificados para as Olimpíadas, com exceção da gaúcha Viviane Jungblut, que optou por ficar no Brasil.

Murilo embarca para Roma, sede do evento, no próximo dia 22. Ele está inscrito nas provas dos 100, 200 e 400 metros livre. No Japão, o americanense de 19 anos competirá apenas no revezamento 4×200 m livre.

O Settecolli servirá, justamente, como treinamento para os Jogos de Tóquio. Segundo Fabio Cremonez, técnico de Murilo, praticamente todos os nadadores olímpicos da Europa também marcarão presença no torneio italiano.

“É um torneio importante, até porque a gente está num momento que não tem competições. Então, essa oportunidade de ir lá para fora, de participar dessa competição e de fazer bastantes ajustes para os Jogos é muito importante. A gente está vendo com bons olhos isso”, disse o treinador.

Murilo garantiu sua vaga em Tóquio em 20 de abril, ao conquistar o terceiro lugar nos 200 m livre da Seletiva Olímpica Brasileira, no Rio de Janeiro. As Olimpíadas começam em 23 de julho.