Murilo Sartori tem nova chance de classificação para Tóquio nesta noite

O nadador americanense Murilo Sartori terá uma nova chance de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio na noite desta terça-feira (20), quando disputará a final dos 200 metros livre na Seletiva Brasileira. O evento acontece no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

A decisão está marcada para as 18h43. De manhã, nas eliminatórias, o atleta de 18 anos conquistou a classificação com o quarto menor tempo: 1min48s16. Breno Correia, do Pinheiros, teve o melhor desempenho, com 1min47s53.

Atleta precisa ficar entre os quatro primeiros colocados para ter vaga nos Jogos – Foto: Arquivo Pessoal

Para ter vaga nas Olimpíadas, Murilo precisa ficar entre os quatro primeiros colocados. Esse resultado garante o americanense no quarteto que vai disputar o revezamento 4×200 m livre em Tóquio.

O nadador, no entanto, pode ir além. Se for campeão ou vice e atingir o índice, que é 1min47s02, ele também representará o País em uma prova individual, nos 200 m livre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dois veículos transmitem a Seletiva pela internet: a TV CBDA e o Canal Olímpico do Brasil. Também há transmissão pela TV, por meio da BandSports.

Atleta da Natação Americana, Murilo ainda vai nadar mais uma prova na competição: os 100 m livre, na quinta. Ele conta com a companhia do técnico Fabio Cremonez.

Nesta segunda, o nadador já havia competido nos 400 m, mas ficou em terceiro lugar, o que foi insuficiente para que ele pudesse garantir um lugar nos Jogos.