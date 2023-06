Murilo Sartori fica em 2º lugar nos 200 m livre do Troféu Brasil

Nadador do Flamengo ficou um centésimo acima do índice para o Mundial; Manuela Sega ficou em 4º lugar nos 50 m peito

O nadador americanense Murilo Sartori terminou nesta sexta-feira (2) na segunda colocação na prova dos 200 m livre do Troféu Brasil de Natação, principal campeonato do País na modalidade, que acontece em Recife, capital de Pernambuco.

O atleta, que foi revelado pela equipe Natação Americana mas neste ano compete pelo Flamengo, fechou com o tempo de 1min47s07, um centésimo acima do índice para o Mundial de Esportes Aquáticos, que será em julho, no Japão, que era de 1min47s06.

Murilo, Fernando e Luiz Altamir no pódio dos 200 m livre – Foto: Satiro Sodré / CBDA

O vencedor da prova foi o medalhista olímpico Fernando Scheffer, que fechou com a marca de 1min46s28. O terceiro colocado foi Luiz Altamir Lopes Melo, com 1min47s59.

MANUELA

Outro destaque de Americana nesta sexta foi Manuela Ballan Sega, de 15 anos, que fechou na quarta colocação da prova dos 50 m peito, com o tempo de 31s82.

Nesta semana, a atleta da Natação Americana já havia conquistado a melhor marca da história do Brasil na categoria Juvenil 2 dos 100 m peito, com o tempo de 1min10s, durante as eliminatórias. Na final da disputa ela ficou na sexta colocação.

A Natação Americana segue com atletas competindo neste sábado (3), com Matteo Ramoska, Lucas Scapi Pelegrini e Isabela Vitor Piragine disputando os 200 m costas.

Vitor Ballan Sega nada os 50 m livre e os 80 m livre, enquanto Thays Lira Santos disputa os 1.500 m livre. Fecha o quadro da equipe novamente Manuela Sega, com a prova dos 50 m livre.