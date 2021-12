Murilo Sartori estreia no Mundial de Piscina Curta nesta sexta-feira

Atleta tentará ajudar o Brasil a repetir conquistas de 2018 – Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio, o nadador americanense Murilo Sartori volta a defender o País nesta sexta-feira (17), no Mundial de Piscina Curta. O evento acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. As finais terão transmissão do SporTV 2, a partir das 11 horas.

As provas começam nesta quinta e se estendem até a próxima terça. Murilo estreia às 2h36 (horário de Brasília) desta sexta, nas eliminatórias dos 200 m livre. Em caso de classificação, retornará à piscina no mesmo dia, às 11h55, para a disputa da final.

Ele também vai nadar as eliminatórias do revezamento 4×200 m livre no domingo, às 3h50. A decisão está marcada para as 12h58.

O Brasil é o atual campeão dessa prova. Na última edição do torneio, em 2018, na China, o quarteto formado por Luiz Altamir, Fernando Scheffer, Leonardo Santos e Breno Correia venceu com direito a recorde mundial: 6min49s04.

“É tentar fazer o máximo na prova individual e aí vir para esse revezamento para tentar ganhar e bater o recorde mundial, como a gente fez em 2018”, disse o americanense de 19 anos, que fará sua estreia na competição.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Murilo viajou acompanhado de outros 19 atletas brasileiros. “Quero vir aqui, melhorar os meus tempos e ajudar o máximo possível a equipe brasileira”, afirmou.

Formado pela equipe Natação Americana, o nadador chega a esse campeonato com uma experiência a mais. Isso porque, desde agosto, ele tem treinado e competido nos Estados Unidos, pela Universidade de Louisville.

A Natação Americana também tem entrado em ação nesta semana, nos Campeonatos Paulistas de categorias de base.