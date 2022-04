Murilo Sartori e Vitor Sega comemoram vagas para mundiais

Os nadadores americanenses Murilo Sartori e Vitor Ballan Sega comemoraram as conquistas dos índices para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos e para o Campeonato Mundial Junior de Natação, respectivamente, ambos na prova dos 200 m.

As vagas foram obtidas na última terça, durante disputa da prova no Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu Brasil de Natação, que está sendo realizado no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Murilo Sartori se classificou para o Mundial Absoluto, em junho – Foto: Ricardo Sodré / SSPress / CBDA

Murilo, de 19 anos, avançou à final e foi o quarto colocado, enquanto Vitor, de 17, ficou em 21º na classificação geral. Ambos fazem parte da equipe Natação Americana e são treinados por Fabio Cremonez.

O Mundial Absoluto está marcado para ocorrer entre 18 de junho e 3 de julho, em Budapeste, na Hungria. “Mais uma competição, mais uma seleção para mim. Estou muito feliz por estar nesta competição, claro que a gente estava esperando a prova individual, mas mesmo assim feliz com o resultado e agora é treinar para o próximo desafio”, comentou Murilo.

Já o Mundial Junior aconteceria de 23 a 28 de agosto, na Rússia, mas foi cancelado, em função da invasão russa à Ucrânia. A competição deve ser transferida de local. “Estou muito feliz com a minha classificação para o Mundial Junior, era um objetivo que eu e o Fabio (Cremonez, técnico) traçamos, que fazia tempo que a gente estava trabalhando nisso”, enfatizou Vitor.

Após as conquistas, a dupla se prepara para as provas restantes no Troféu Brasil. Eles disputam os 100 m livre nesta quinta-feira (6), enquanto Vitor ainda tem pela frente os 50 m livre, no sábado, último dia de competição.