Murilo Sartori é o sexto melhor brasileiro da história nos 200 m livre

Com a marca de 1min46s81 obtida na Itália, americanense subiu de posição no ranking dos melhores de todos os tempos

Ao cravar 1min46s81 no Torneio Sette Colli, na Itália, no último domingo (27), o nadador americanense Murilo Sartori passou a ser o sexto melhor brasileiro da história nos 200 metros livre, segundo o banco de dados online “Swim It Up!”.

Atleta conseguiu essa proeza durante evento realizado em solo europeu, no domingo – Foto: Divulgação

Até então, Murilo era o sétimo colocado no ranking de todos os tempos, com 1min47s33. Com seu último resultado, ele entrou na casa dos 1min46s e ultrapassou Nicolas Nilo de Oliveira, que tem como melhor marca 1min46s90, datada de 2009.

Em entrevista ao LIBERAL, o americanense comemorou a diminuição de seu tempo. “Eu venho treinando a muito tempo para isso. Acho que já tinha de ter saído em outras ocasiões, mas estou muito feliz por ter dado esse tempo”, disse.

De acordo com o treinador Fabio Cremonez, a expectativa já era ter se aproximado dessa marca na Seletiva Olímpica Brasileira, em abril, no Rio de Janeiro.

Mas, para ele, o ambiente daquele campeonato pesou no desempenho do nadador. “Ali, ficou muito marcado pela tensão, nervosismo. Isso ficou muito evidente”, afirmou.

O técnico destacou que, no Sette Colli, Murilo conseguiu colocar em prática seu treinamento. “Ele conseguiu colocar para fora e entender o processo da prova, fazer uma prova bem trabalhada”, elogiou.

Classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio no revezamento 4×200 m livre, o americanense de 19 anos voltou a Americana após o evento italiano e vai se preparar no Centro Cívico até o embarque para o Japão.

Nas Olimpíadas, o atleta da Natação Americana formará equipe com Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.

Todos os quatro estão entre os seis melhores brasileiros da história dos 200 m, com Scheffer (1min45s51) na liderança, Correia (1min46s65) em quarto e Melo (1min46s73) em quinto. A competição olímpica de natação começa em 24 de julho.