Na Argentina, Murilo Sartori é campeão sul-americano adulto nos 400 metros livre

Atleta cravou 3min54s24 e encerrou o torneio com dois títulos – Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA

De Americana ao topo da América do Sul. Esse foi o caminho traçado por Murilo Sartori, que faturou medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano Adulto de Natação, nos 400 metros livre. Ele obteve o resultado nesta sexta-feira (19), último dia de competição, realizada em Buenos Aires, na Argentina.

Murilo cravou a marca de 3min54s24 e fez dobradinha com o brasileiro Pablo Vieira, que completou a prova em 3min54s46. Terceiro colocado, o peruano Joaquín Vargas Gallo completou o pódio com 3min55s54.

Esse é o segundo título conquistado pelo americanense de 18 anos no torneio, mas trata-se do primeiro numa disputa individual. Na última terça, o atleta havia vencido o revezamento 4×200 m livre, em parceria com Pablo Vieira, Gustavo Saldo e Lucas Peixoto.

Essas foram as únicas duas provas disputadas por Murilo, que, portanto, teve 100% de aproveitamento no evento.

Nadador teve 100% de aproveitamento no torneio continental – Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA

Na manhã desta sexta, nas eliminatórias dos 400 m livre, o nadador se classificou para a final com o quarto melhor tempo: 3min57s70. E, à noite, ele superou todos seus adversários na decisão.

“Foi muito bom, porque a gente está em um momento ainda de treinamento. Estamos a um mês da seletiva olímpica. Então, voltar a competir em alto nível, ganhando, nadando bem, dá uma motivação para a continuidade”, disse o técnico de Murilo, Fabio Cremonez, que também integrou a seleção brasileira em Buenos Aires.

O Sul-Americano marcou a estreia do americanense na temporada 2021. Ele voltará às piscinas daqui um mês, na seletiva olímpica. O evento será entre os dias 19 e 24 de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.