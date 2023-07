Atleta de Americana estreia no Mundial do Japão ao lado de Fernando Scheffer, Luiz Altamir Melo e Guilherme Costa

O nadador americanense Murilo Sartori disputa nesta quinta-feira (27) a prova do revezamento 4×200 m livre masculino do Mundial de Esportes Aquáticos 2023, disputado em Fukuoka, no Japão. Ele compete ao lado de Luiz Altamir Melo, Fernando Scheffer e Guilherme Costa.

Murilo Sartori se classificou para o Mundial Absoluto, em junho – Foto: Ricardo Sodré / SSPress / CBDA

As eliminatórias da modalidade têm início às 22h30 (de Brasília) e a prova do revezamento está programada para 23h55. Esta é a única disputa do atleta, que não se classificou para as provas individuais da competição.

Ao LIBERAL, ele comentou sobre as ambições do time brasileiro na competição. “A expectativa desse Mundial é conseguir a vaga do revezamento para o ano que vem, nas Olimpíadas. Estou focado 100% no revezamento, para dar o máximo de mim e ajudar a equipe, é um revezamento que é bem forte”, explicou o americanense.

Murilo foi revelado na equipe Natação Americana, mas se mudou há alguns anos para os Estados Unidos, onde estuda e compete na Universidade de Louisville, no estado de Kentucky. No entanto, no último troféu Brasil, disputado em Recife, no início de junho, ele competiu pelo Flamengo.