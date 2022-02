Murilo Sartori conquista mais duas medalhas nos Estados Unidos

Nadador agora se prepara para a disputa do Brasileiro Absoluto de Natação, que será em abril, no Rio de Janeiro

O nadador americanense Murilo Sartori, que estuda e compete pela Universidade de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, conquistou na última semana duas medalhas na disputa do ACC (Atlantic Coast Conference) Championship, realizado na cidade norte-americana de Atlanta, na Geórgia.

Ele ficou com a medalha de prata revezamento 4×200 jardas livre e com o bronze nas 200 jardas livre. O atleta ainda obteve o 5º lugar nas 100 jardas livre, o 4º no revezamento 4×100 e, por fim, ficou em 17º lugar nas 500 jardas livre.

Além das colocações, Murilo teve três melhores marcas de sua carreira, nas 200 jardas livre, com o tempo de 1min32s38; nas 100 livre, com 42s18; e nas 500 jardas, com 4min18s64.

O campeonato foi realizado de 15 a 20 de fevereiro e o time da Universidade de Louisville terminou a competição na segunda colocação, com 1192.5 pontos, atrás somente da NC State, que somou 1501.5 pontos. Ao todo, 12 equipes participaram do torneio.

O atleta se prepara agora para a NCAA (National Collegiate Athletic Association), a principal disputa universitária nos Estados Unidos, entre 23 e 26 de março, novamente em Atlanta, na mesma piscina na qual nadou neste final de semana.

Em piscinas brasileiras, ele volta a competir pelo Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, que será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 9 de abril.