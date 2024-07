O nadador americanense Murilo Sartori, de 22 anos, entra em ação nesta terça-feira (30) para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. As baterias qualificatórias da natação começam a partir das 6h, enquanto o revezamento 4×200 m, que conta com Murilo, está marcado para as 8h08. Em caso de classificação para uma eventual final, a prova que vale medalha será às 17h01.

Murilo nadará ao lado de Guilherme Costa, o Cachorrão, da Unisanta, assim como Fernando Scheffer e Eduardo Moraes, ambos do Minas Tênis Clube. A prova do revezamento brasileiro terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, além do canal por assinatura SporTV e Globoplay, pelo streaming.

Murilo e Cremonez em Nápoles, na Itália, antes das Olimpíadas – Foto: Divulgação

Para a edição deste ano, o objetivo é classificar o Brasil para mais uma final olímpica. Em Tóquio, no ano de 2021, a equipe chegou à decisão, mas acabou ficando em oitavo lugar. Na ocasião, além de Murilo Sartori e Fernando Scheffer, o quarteto brasileiro tinha Breno Correia e Luiz Altamir, e terminou a prova em 7min08s22.

A qualificatória é dividida em duas baterias de oito países cada, sendo que o Brasil faz parte da segunda e irá nadar na raia de número dois. Avançam para a final os oito melhores tempos de toda a etapa de qualificação.

Antes do início dos Jogos Olímpicos, Murilo disse ao LIBERAL que a equipe tentará melhorar a marca da última olimpíada. “Ficamos em oitavo em Tóquio e nós já conversamos sobre isso, para tentar melhorar nossa marca. A gente sabe que não vai ser fácil, mas temos total potencial para melhorar essa marca”, afirmou enquanto se preparava para ir a Paris.

Preparação com velho conhecido

Antes de se mudar para os Estados Unidos, onde estuda e treina na Universidade de Louisville, e de assinar com o Flamengo para competições, Murilo foi revelado pela Natação Americana. O coordenador da equipe, Fabio Cremonez, voltou a trabalhar com o nadador neste mês.

Ambos realizaram um período de treinamentos em Nápoles, na Itália, na última etapa da preparação para os Jogos Olímpicos. Para Cremonez, Murilo chega bem preparado para a sua segunda olimpíada, apesar de entender que é difícil traçar um paralelo com a edição de Tóquio, por conta da pandemia.

“Tive a oportunidade de acompanhá-lo por dez dias em Nápoles, onde foi a aclimatação da seleção brasileira. Foi uma oportunidade bem bacana de estar com a seleção principal, trocar experiências e acompanhar o Murilo mais uma vez”, disse. “Acredito que ele teve uma boa preparação e chega bem”, completou Cremonez.