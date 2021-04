Murilo Sartori avança para a final dos 400 m na Seletiva Olímpica

A decisão está prevista para as 19 horas, quando ele terá sua primeira oportunidade de classificação para os Jogos de Tóquio

O nadador americanense Murilo Sartori avançou, na manhã desta segunda-feira (19), para a final dos 400 metros livre na Seletiva Olímpica Brasileira, no Rio de Janeiro. A decisão está prevista para as 19h, quando ele terá sua primeira oportunidade de classificação para os Jogos de Tóquio.

Murilo conquistou a segunda melhor marca das eliminatórias, com 3min52s20. O dono do menor tempo é Fernando Scheffer, recordista sul-americano dos 200 m livre, com 3min51s84.

Na final, para ter vaga nas Olimpíadas, o americanense de 18 anos precisa ficar entre os dois primeiros colocados e atingir o índice, fixado em 3min46s78.

Dois veículos transmitem o evento pela internet: a TV CBDA e o Canal Olímpico do Brasil. Também há transmissão pela TV, por meio da BandSports.

Atleta da Natação Americana, Murilo ainda vai disputar mais duas provas na seletiva: os 200 m livre, nesta terça, e os 100 m livre, na quinta.

Em ambas, ele também brigará por um lugar nas equipes de revezamento que vão representar o País nas Olimpíadas. O nadador está acompanhado do técnico Fabio Cremonez.