Murilo entra em ação na madrugada desta quinta, no Mundial de Budapeste

Americanense integra a equipe brasileira do revezamento 4x200 m rasos, que compete às 5h15 desta quinta

O nadador americanense Murilo Sartori cai na piscina na madrugada desta quinta-feira (23), a partir das 5h15 (de Brasília), para a disputa do revezamento 4×200 m livre do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria.

Ele forma o quarteto brasileiro ao lado de Fernando Scheffer, Breno Correia e Vinicius Assunção, que primeiro disputa a prova eliminatória, para depois, se avançar, competir na final.

Murilo Sartori se classificou para o Mundial Absoluto, em junho – Foto: Ricardo Sodré / SSPress / CBDA

“A expectativa é de que vamos fazer uma boa prova. Nós fomos finalistas olímpicos ano passado, em Tóquio, e ganhamos o bronze no Mundial de (piscina) Curta do ano passado. Acredito que evoluímos ainda mais depois de um ano, além de ganhar experiência com grandes competições assim”, destacou o americanense.

“Nosso objetivo é classificar para a final, ir em busca do recorde sul-americano nessa prova, que acreditamos ser possível alcançar, e, estando na final, brigar até o fim para colocar nosso País na melhor posição possível. Estamos bem confiantes”, completou.

As eliminatórias têm início às 4h (de Brasília), mas a prova do time brasileiro está marcada para 5h15. Em caso de classificação, os brasileiros voltam a competir nas finais, a partir das 13h do mesmo dia.