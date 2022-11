Murilo disputa os 100 m na Copa do Mundo de Natação em Indianápolis, nos EUA

O nadador americanense Murilo Sartori, de 20 anos, disputa nesta sexta-feira (4) a prova dos 100 m livre na Copa do Mundo de Natação, em Indianápolis, nos Estados Unidos.

As eliminatórias têm início às 12h20 (no horário de Brasília) e, caso avance na disputa, Murilo disputa as finais no mesmo dia, às 20h15.

Murilo Sartori chegou às finais dos 400 m livre nesta quinta-feira – Foto: Divulgação

Além dos 100 m livre, nesta quinta-feira (3) o atleta revelado pela equipe Natação Americana competiu nos 400 m livre, avançando nas eliminatórias com o oitavo melhor tempo e fechando as finais com a sétima colocação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Esta é a terceira etapa da competição mundial organizada pela Fina (Federação Internacional de Natação), sendo que a primeira e a segunda ocorreram na Alemanha e no Canadá, respectivamente, ambas em outubro. No entanto, Murilo não competiu nestas duas primeiras.

O nadador vive nos Estados Unidos desde o ano passado, onde estuda, treina e compete representando a Universidade de Louisville, no Kentucky.