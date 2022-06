Murilo destaca desempenho do revezamento após 4º lugar no Mundial

O nadador americanense Murilo Sartori comemorou o desempenho do time brasileiro do revezamento 4×200 m livre, que conquistou a quarta colocação nas finais da prova no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, nesta quinta-feira. O pódio foi formado por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, respectivamente.

Mesmo sem a conquista da medalha, o quarteto brasileiro conseguiu bater o recorde sul-americano duas vezes no mesmo dia. A primeira foi nas eliminatórias, no início da manhã, quando a equipe fez 7min06s98, avançando com o segundo melhor tempo. Depois, na final, o Brasil melhorou a marca, com 7min04s69.

Da esquerda para a direita, Breno, Vinicius, Murilo e Fernando – Foto: CBDA / Divulgação

“O resultado é muito bom para o Brasil, fico muito orgulhoso com o resultado que a gente colocou hoje. A gente realmente chegou para essa etapa querendo fazer valer, querendo fazer acontecer, e a união que a gente criou antes da prova foi muito importante para este resultado. 7min04s é um recorde sul-americano por dois segundos, a gente chegou a quebrar de manhã e de novo a tarde”, comentou Murilo ao LIBERAL.

Além do americanense, a equipe foi formada também por Fernando Scheffer, Breno Correia e Vinicius Assunção.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O revezamento 4×200 m livre do Brasil já havia chegado às finais da disputa nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, no ano passado, além de ter ficado em terceiro lugar no Mundial de piscina curta, também em 2021.

Após a competição na Hungria, Murilo, que desde o ano passado vive, estuda e treina nos Estados Unidos, volta para Americana para um período de férias. Ele retoma os treinamentos somente em agosto.