Murilo Sartori bate recorde brasileiro e pessoal em 4x200m na Itália

Sartori fez o percurso na terceira sessão, em 1m46s81, melhor tempo de sua carreira - Foto: Satiro Sodré - SSPress - CBDA

O americanense Murilo Sartori bateu recordes na competição de 4x200m hoje (27) pela manhã, último dia do Torneio Sette Colli, em Roma, na Itália.

Ele fez o percurso na terceira sessão, em 1m46s81, melhor tempo de sua carreira e que também configura o novo recorde brasileiro na Categoria Júnior 2. A posição conferiu a medalha de prata, garantindo segundo lugar na prova.

Junto com ele também competiram os brasileiros Fernando Scheffer, que ficou em 4º lugar com 1m46s89, Luiz Altamir para 1m47s76 e Breno Correia com 1m48s06.

Sartori ainda encerrou a contagem de medalhas brasileiras na prova que serviu como preparação para a Seleção Olímpica Brasileira de Natação. Ao todo, o Brasil conquistou 12 medalhas – oito em disputas olímpicas.